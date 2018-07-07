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38 قتيلا و50 مفقودا بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان

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38 قتيلا و50 مفقودا بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
Reuters KYODO Kyodo
فيضانات في اليابان
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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK إن 38 شخصا لقوا مصرعهم وفقد 50 على الأقل، وصدرت أوامر بإجلاء 1.5 مليون شخص بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق غرب ووسط اليابان.

وأبقت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية على تحذيرات بشأن الأحوال الجوية في ثلاث مناطق في جزيرة هونشو الرئيسية بينما رفعت التحذير عن منطقتين. وحثت على توخي الحذر من الانهيارات الأرضية وارتفاع منسوب مياه الأنهار والرياح العاتية وسط الأمطار التي وصفتها بأنها "تاريخية".

وأشارت الهيئة إلى أن احتمال هطول المزيد من الأمطار الغزيرة لا يزال قائما.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن أربعة أشخاص في حالة حرجة بعد إصابتهم في انهيارات أرضية.

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وقالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث إن أوامر صدرت لأكثر من 1.6 مليون شخص بمغادرة منازلهم وسط مخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أخرى مع توجيه نصائح لنحو 3.1 مليون آخرين بالمغادرة.

ونقلت وكالة رويترز عن كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا، قوله إنه تم نشر نحو 48 ألف فرد من الشرطة والإطفاء وقوة الدفاع الذاتي للتعامل مع نداءات الاستغاثة.

وهطلت أمطار غزيرة على المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من اليابان، يوم الجمعة، ما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ في 7 محافظات.  

في نفس السياق وقع في اليابان اليوم السبت، زلزال بقوة 6 درجات حسب مقياس ريختر ضرب منطقة كانتو قرب طوكيو، التي شعر سكانها بهزات.

ولم ترد تقارير عن أضرار سببتها الهزات الأرضية حتى الآن، فيما أكدت وسائل الإعلام المحلية، أن سكان المنطقة شعروا بهزات شديدة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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