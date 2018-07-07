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زلزال بقوة 6 درجات قرب طوكيو

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زلزال بقوة 6 درجات قرب طوكيو
Reuters KYODO Kyodo
صورة ارشيفية لعواقب زلزال في اليابان
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تعرضت اليابان لزلزال قوته 6 درجات، وفق مقياس ريختر وضرب الزلزال منطقة كانتو بالقرب من طوكيو. وشعر سكان العاصمة بالهزات الأرضية من دون أن يرد إنذار بوقوع تسونامي في المحيط الهادئ

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان، أن الزلزال وقع في حوالي الثامنة والنصف من مساء أمس بالتوقيت المحلي، وسبقه إنذار لتنبيه السكان.

 ولم ترد تقارير عن أي أضرار في الوقت الحاضر. وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن سكان المنطقة شعروا بهزات شديدة.

وكان زلزلال بقوة 6.1 درجة ضرب أمس الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا، على بعد 169 كم جنوب بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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