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بيونغ يانغ وواشنطن تشكلان مجموعات عمل لنزع السلاح النووي

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بيونغ يانغ وواشنطن تشكلان مجموعات عمل لنزع السلاح النووي
AFP Andrew Harnik / POOL
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن وبيونغ يانغ توصلتا إلى اتفاق لإنشاء مجموعات عمل لمعالجة "التفاصيل" والتحقق من الجهود الرامية إلى تحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر نويرت، للصحفيين على خلفية الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بيونغ يانغ: "مباحثات بومبيو مع المسؤولين الكوريين الشماليين تضمنت إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي، بالإضافة إلى قضايا نزع السلاح النووي".

يتبع...

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