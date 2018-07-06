بومبيو يبحث في بيونغ يانغ مع المسؤولين الكوريين نزع السلاح النووي

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع مسؤولين كوريين شماليين خلال زيارته لبيونغ يانغ لبحث قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال بومبيو للصحفيين في أعقاب اجتماعه الأول مع الجانب الكوري: "لقد أنهينا اجتماعنا الأول خلال اليوم"، مضيفا أنه "يعتز بعمل فريقه".

وجمع هذا اللقاء، الذي استمر نحو 3 ساعات، بين بومبيو وكيم يونغ تشول، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، الذي لعب دورا مهما في تنظيم لقاء القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يمضي بومبيو هذه الليلة في كوريا الشمالية، وذلك لأول مرة خلال زيارته الثانية لكوريا الشمالية، وهي أيضا الأولى منذ انعقاد قمة ترامب وكيم. وقال بومبيو إنه يسعى لـ "استيفاء" بعض التفاصيل بشأن التزامات بيونغ يانغ.

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وذكر مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية لـ "رويترز" أن بومبيو سيحاول التوصل إلى اتفاق على القائمة الأولية للمواقع الكورية الشمالية التي سيتم تفتيشها في إطار عملية نزع السلاح النووي.

ومن غير المعروف بالضبط حتى الآن ما إذا سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي الزعيم الكوري الشمالي، بعدما جرى الحديث في وقت سابق أن بومبيو سيبحث قضية نزع السلاح النووي مع كيم جونغ أون.

المصدر: رويترز