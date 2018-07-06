// 26.06.2018 по тикету 15478
تيريشكوفا تقترح تسمية عاصمة كازاخستان باسم رئيسها
Sputnik
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هنأت أول رائدة فضاء في العالم، روسية فالنتينا تيريشكوفا، شعب كازاخستان بحلول "يوم العاصمة" واقترحت عليهم، تسميتها باسم رئيس البلاد نور سلطان نزارباييف، وذلك تكريما له.
وقالت عضو مجلس الدوما الروسي، تيريشكوفا في التهنئة: "من صميم قلبي أهنئكم يا سكان مدينة أستانا الجميلة بحلول هذه الذكرى العظيمة، مرور 20 عاما على تأسيس عاصمة كازاخستان التي شيدها نور سلطان نزارباييف.. وأعتقد أنه يجب إطلاق اسم رئيس بلادكم على العاصمة".
وفي عام 2016، قدم نواب البرلمان الكازاخستاني، اقتراحا مماثلا لكن نزارباييف، نفسه رفض الفكرة.
المصدر: نوفوستي
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