بوتين يثمن دور الرئيس نازارباييف في تطوير العاصمة أستانا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تطور مدينة أستانا عاصمة كازاخستان إنجاز يحسب لسلطات البلاد، ونتيجة عمل كبير قام به رئيس الجمهورية نور سلطان نزارباييف.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديث مع "المجمع الإعلامي الخاص برئيس جمهورية كازاخستان" أن قرار نقل عاصمة كازاخستان من مدينة ألماتي إلى أستانا الذي اتخذه نزارباييف قبل 20 عاما كان "صحيحا".

ووصف بوتين التقدم المحرز في تطور أستانا منذ قرار نقل العاصمة إليها بـ"معجزة" و"حدث بارز" في حياة المنطقة بأكملها، حيث "تحولت من مدينة سوفيتية صغيرة ومتواضعة إلى عاصمة كازاخستان الجديدة والمستقلة ذات السيادة".

وقدر الرئيس الروسي الجهود التي بذلها نظيره الكازاخستاني من أجل إنشاء العاصمة الجديدة في أستانا، قائلا: "نازارباييف تمكن من تحقيق الفكرة على أرض الواقع بصورة جميلة.. لأن كل شيء تقريبا موجود فيها يعود إلى فضله".

وتحتفل كازاخستان بمرور 20 عاما على إنشاء عاصمتها الجديدة مدينة أستانا بعد تغيير اسمها من "أكمولا".

المصدر: تاس