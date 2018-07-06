الصين تحاول تجنيد مسؤولين ألمان

حاولت شركة صينية صيف عام 2016 تجنيد نائب في البرلمان الألماني عبر الإنترنت. وأكدت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج"، أن الصينيين عرضوا عليه جمع "مواد تحليلية"، لقاء 30 ألف يورو.

ووفقا للصحيفة، فقد اتصل عميل صيني ادعى أنه الإداري جيسون فان، ببرلماني من كتلة CSU عبر موقع LinkedIn للتواصل الاجتماعي، وأشاد باستنتاجات الخبرة التي نشرها عضو البرلمان المذكور وعرض عليه التعاون، مضيفة أن النائب الألماني أبدى اهتمامه بعرض العميل الصيني ودخل في مراسلات معه.

وشملت مكاتبات الجانبين في المرحلة الأولى من هذه العلاقة، قضايا عامة في السياسة الخارجية، تحولت في وقت لاحق إلى استفسارات حول تفاصيل في السياسة الداخلية الألمانية.

وعلم جهاز مكافحة التجسس الألماني BfV بهذه المراسلات وقام بتحذير النائب من مغبتها ومخاطرها.

وأشارت الصحيفة، إلى نجاح الصينيين في تجنيد برلماني ألماني آخر، وذكرت أنه حصل من الجانب الصيني، على حوالي 10 آلاف يورو لقاء "مواد تحليلية".

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وتؤكد الصحيفة الألمانية، أن الاستخبارات الصينية فتحت ما لا يقل عن 500 حساب في LinkedIn، بهدف تجنيد مسؤولين ألمان عبرها.

وذكرت أن العملاء الصينيين، حاولوا إقناع مسؤولين ألمان بزيارة الصين بهدف زرع فيروس تجسس في هواتفهم الذكية وأجهزتهم المحمولة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم مكافحة التجسس الألماني هانز جورج ماسين، قوله إن التجسس السياسي الصيني بات أكثر شراسة في الوقت الراهن، وحذر من "محاولات صينية واسعة النطاق لاختراق البرلمانات والوزارات والدوائر".

المصدر: نوفوستي