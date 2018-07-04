هآرتس: الوزير السابق سيغيف المتهم بالتجسس زار إيران

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الوزير السابق غونين سيغيف المتهم في إسرائيل بالتجسس لصالح إيران زار الجمهورية الإسلامية للقاء مسؤولي الاستخبارات الإيرانية.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مواد التحقيق التي نشرت اليوم الأربعاء، أن سيغيف قدم للإيرانيين "عشرات التقارير" بهدف الإضرار بأمن إسرائيل.

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وحسب المواد المذكورة، فإن سيغيف كان يعلم بأن تقديم تلك المعلومات يهدف إلى مساعدة إيران والإضرار بإسرائيل، وحصل سيغيف على المعلومات التي قدمها لإيران لاحقا، عندما كان وزيرا للطاقة في الحكومة الإسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن غونين سيغيف وجهت إليه تهم "التجسس" و"مساعدة العدو في فترة الحرب". ونفى سيغيف نية إلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وادعى بأنه تواصل مع الإيرانيين كي يصبح عميلا مزدوجا بما يخدم مصالح إسرائيل.

المصدر: هآرتس