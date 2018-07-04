شاهد.. اغتيال ثاني عمدة في الفلبين خلال 24 ساعة

أكدت الشرطة الفلبينية اغتيال رئيس بلدية مدينة جنرال تينيو، فرديناند بوتي، رميا برصاص، في ثاني حادث من نوعه في البلاد خلال أقل من 24 ساعة.

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وأعلنت الشرطة في بيان لها أن الهجوم على بوتي البالغ من العمر 57 عاما نُفّذ من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية، عند خروجه بسيارته من مجمع حكومي، مشيرة إلى أن المعتدين أطلقوا 18 طلقة نارية على الأقل على العمدة ولاذوا بالفرار.

وكان عمدة مدينة تاناوان، أنتونيو هاليلي (72 عاما)، قد قُتل مؤخرا بنيران قناص مجهول، أثناء حضوره حفلا رسميا لرفع العلم الوطني.

المصدر: وكالات