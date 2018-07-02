لحظة اغتيال "قناص" لمحافظ في الفلبين! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة اغتيال "قناص" لمحافظ شهير في الفلبين، وذلك أثناء حفل رسمي كان يلقي فيه خطابا مباشرا أمام الناس.

ويظهر الفيديو لحظة قتل المحافظ، أنتونيو هاليلي، أثناء حفل رسمي، إذ يعتقد أن الطلقة خرجت من بندقية قناص استهدفه بشكل مباشر ومتعمد واستقرت في صدره.

ويعتبر المحافظ محط خلاف وجدل واسعين في الفلبين، إذ أُلقي في عهده القبض على العديد من المشتبه بهم في تجارة وحيازة المخدرات، وقام بعدها باستعراضهم أمام الناس في شوارع المدينة. ولكن في الوقت نفسه، تدور شبهات كثيرة حول صلته المباشرة بالمخدرات.

وقتل المحافظ الفلبيني في وسط مدينة تانوان في محافظة باتانغاس الواقعة جنوبي العاصمة مانيلا.

المصدر: RT