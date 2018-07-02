تعرف على لوبيز أوبرادور رئيس المكسيك الجديد

الرئيس المكسيكي المنتخب، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، هو سياسي مكسيكي شغل منصب رئيس حكومة مقاطعة اتحادية وأيضا رئيس بلدية مكسيكو سيتي، والآن هو يمثل تحالف "معا نصنع التاريخ".

ولد لوبيز أوبرادور في 13 نوفمبر عام 1953، درس العلوم السياسية والإدارة في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك من العام 1972 حتى 1976.

ترأس لوبيز أوبرادور من عام 1977 حتى عام 1982 ، معهد "الشعوب الأصلية" في تاباسكو، بدأ مسيرته السياسية في الحزب "الثوري الدستوري" للمكسيك (PRI)، في عام 1983 ترأس فرع الحزب في ولاية تاباسكو، وأسس في العام 1989، مع مجموعة أخرى من السياسيين "حزب الثورة الديمقراطية"، الذي ترأسه في الفترة بين 1996-1999.

وشغل لوبيز أوبرادور في الفترة 2000-2005، منصب رئيس حكومة المقاطعة الفيدرالية في مكسيكو سيتي.

وتم تعيينه في الفترة 2012-2015 رئيسا للمجلس الوطني لـ"حركة النهضة الوطنية" (مورينا).

وسبق أن ترشح مرتين للانتخابات الرئاسية، سنتي 2006 و2012 ، ولم يفز.

المصدر: وكالات