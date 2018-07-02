اليساري أوبرادور يتصدر الانتخابات الرئاسية في المكسيك

حقق المرشح اليساري، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، انتصارا كبيرا في الانتخابات الرئاسية المكسيكية، التي جرت يوم أمس الأحد، وذلك وفقا للنتائج الأولية.

وأظهرت البيانات الأولية للمعهد الانتخابي الوطني في المكسيك، أن مرشح تحالف "معا سنحقق التاريخ" ، الذي يضم حزب مورينا ، وحزب العمل، وحزب "اللقاء الاجتماعي"، لوبيز أوبرادور، حصل على 43.9% من أصوات الناخبين.

وحل بالمرتبة الثانية ، ريكاردو أنايا عن ائتلاف "الجبهة المدنية للمكسيك" (حزب "العمل الوطني"، وحزب "الثورة الديمقراطي"، وحزب" "الحركة المدنية") بحصوله على 30% من الأصوات.

بينما حل خوسيه انطونيو ميد، ممثل تحالف "الكل من أجل المكسيك"، الذي يضم الحزب "الثوري المؤسساتي" الحاكم، وحزب "التحالف الجديد"، وحزب "البيئية"، ثالثا بحصوله على نسبة 18% من الأصوات.

فضلا عن ذلك أشارت البيانات الأولية للمعهد الانتخابي الوطني إلى أن المرشح المستقل رودريغيز كالديرون حصل لحين هذه اللحظة على 5% من أصوات الناخبين.

وفي أول ردة فعل خارجية هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوبيز أوبرادور على الفوز في الانتخابات الرئاسية في المكسيك وأعرب عن رغبته في العمل معه.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июля 2018 г.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته في تويتر" إن كثيرا من الأشياء علينا فعلها، وستكون في صالح البلدين".

المصدر: وكالات