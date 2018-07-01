أنباء عن "هجوم صوتي" جديد على دبلوماسيين أمريكيين في الصين

نقلت صحيفة "New York Times" عن مسؤول أمريكي رفض ذكر اسمه أن وزارة الخارجية قامت بإجلاء 8 موظفين من قنصليتها الواقعة في مدينة غوانزو الصينية، وذلك بعد تعرضهم لهجوم صوتي مزعوم.

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وأفادت "New York Times" في وقت سابق بأنه تم إجلاء موظفين اثنين من القنصلية في مدينة غوانزو الصينية بعد تعرضهما لتأثير صوتي مزعوم.

وقبل ذلك أعلن أحد الدبلوماسيين الأمريكيين أنه شعر مؤخرا بأحاسيس سمعية "غير طبيعية". وأرسلت الولايات المتحدة أطباءها لتحديد الحالة الصحية لموظفيها هناك. وطلبت الخارجية الأمريكية مساعدة من الجانب الصيني، لكن سلطات هذا البلد قالت إنها لم تجد أي أعراض لهجوم صوتي على الدبلوماسي الأمريكي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت العام الماضي أن أكثر من 20 موظفا في السفارة الأمريكية في العاصمة الكوبية هافانا تعرضوا لـ "هجوم صوتي" باستخدام أجهزة خاصة. وفي 29 سبتمبر الماضي نشرت الوزارة بيانا أشارت فيه إلى أعراض "الهجوم" وبينها فقدان السمع والصداع والضعف والنوم السيئ. من جهتها أعلنت هافانا عن غياب أي أدلة على استخدام مثل هذا النوع من التأثير على الدبلوماسيين الأمريكيين في كوبا.

المصدر: نوفوستي