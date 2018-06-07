بعد كوبا.. مرض غامض يلمّ بدبلوماسيين أمريكيين في الصين

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها أعادت دبلوماسيين من مدينة غوانزو الصينية إلى الولايات المتحدة للخضوع لفحوص طبية، بسبب مخاوف من إصابتهم بمرض غامض يشابه ما حصل لموظفيها في كوبا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في بيان إن موظفا حكوميا "عانى من مشكلة طبية" في المدينة الواقعة جنوبي الصين، لافتة إلى أن الوزارة أرسلت فريقا لفحص الموظفين وأفراد أسرهم في قنصليتها هناك.

وأوضحت أن الخبراء الطبيين "سيقيمون الحالة المرضية لتحديد سبب الأعراض التي أبلغ عنها، وما إذا كانت تتسق مع تلك الأعراض التي لوحظت على الموظفين الحكوميين المتأثرين أم غير متصلة بها بتاتا".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت الأربعاء الماضي أن وزارة الخارجية أجلت أمريكيين اثنين على الأقل اشتكيا بعد سماعهما ضوضاء غريبة في الصين.

وفي أواخر مايو الماضي، أصدرت السفارة الأمريكية في بكين تحذيرا من خطر قد يلحق بصحة موظفيها، بعد إعلان أحدهم أنه يعاني من "إحساس سمعي غريب وضغط غير طبيعي".

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ودعت السفارة الأمريكية حينها مواطنيها إلى الاستشارات الطبية عند ظهور أي مشاكل صحية خلال فترة وجودهم في الصين.

وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي بأن أكثر من عشرين موظفا في السفارة الأمريكية في هافانا تعرضوا لهجوم صوتي باستخدام معدات خاصة، مشيرة إلى أعراض مثل فقدان السمع والصداع والوهن والنوم المضطرب.

المصدر: وكالات