ترامب يطالب دول الناتو الالتزام بتعهداتها حول زيادة الإنفاق الدفاعي

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 8 دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالالتزام بتعهدها بزيادة الإنفاق الدفاعي، حسب ما أعلنه رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال يوم الجمعة.

وانتقد ترامب مرارا حلفاء بلاده في الأطلسي بالفشل في الوفاء بتعهدهم في العام 2014، بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع الدفاع بحلول العام 2024، متهما إياهم بترك الولايات المتحدة تتحمل عبئا غير عادل دفاعا عن أوروبا.

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وقبل أقل من أسبوعين على قمتهم المرتقبة في بروكسل في 11 و12 يوليو، كتب ترامب خطابات إلى قادة 8 دول في الحلف الأطلسي لتذكيرهم بتعهدهم.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال للصحافيين خلال القمة الأوروبية في بروكسل "لست منبهرا بهذا النوع من الخطابات"، وتابع أن بلجيكا أوقفت التراجع المنهجي في الإنفاق الدفاعي وشاركت في العديد من العمليات العسكرية.

وأفاد مصدر دبلوماسي أن الدول الثماني التي تلقت الخطابات التي وقعها ترامب بنفسه هي بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا وألمانيا.

وكان ترامب قد كتب خطابا مماثلا إلى كندا، تم نشر نصه الأسبوع الماضي، جاء فيه أن هناك إحباطا متزايدا في الولايات المتحدة لأن الحلفاء الرئيسيين مثل كندا لم يزيدوا الإنفاق على الدفاع كما تعهدوا.

وفي الوقت الراهن، تتحمل الولايات المتحدة نحو 72% من مجمل الإنفاق الدفاعي لحلف الأطلسي، فيما تتحمل ثلاث دول فقط 2% وهي بريطانيا واليونان وإستونيا.

ويأمل مسؤولو الحلف أن تقر 4 دول جديدة في قمة الحلف المقبلة وهي على الأرجح بولندا ورومانيا ولاتفيا وليتوانيا زيادة في إنفاقها الدفاعي.

المصدر: أ ف ب