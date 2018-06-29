ترامب تعهد شخصيا لأنقرة بتسوية الخلافات حول صفقة "F-35"

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد له شخصيا بتسوية الخلافات المتعلقة بصفقة بيع مقاتلات "إف-35" إلى أنقرة.

وأشار عميد الدبلوماسية التركية، في حديث لقناة "NTV" اليوم، إلى أنه أبلغ سيد البيت الأبيض أثناء مكالمة هاتفية بينهما بقلق أنقرة من مستقبل الصفقة، وذلك في وقت يدرس فيه الكونغرس الأمريكي إمكانية منع أنقرة من شراء مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية.

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وتابع جاويش أوغلو، أن ترامب تعهد له بدراسة الموضوع واتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية الخلاف، مؤكدا سعي الرئيس الأمريكي، منذ توليه مقاليد الحكم قبل 1.5 عام، إلى تطوير العلاقات مع تركيا.

وذكر الوزير أن تطبيق الصفقة يجري دون أي مشاكل، وهو لا يتوقعها مستقبلا، موضحا أن أول مقاتلات كانت قد سُلّمت إلى أنقرة رغم معارضة الكونغرس، والتعاون مستمر بين البلدين في هذا الموضوع.

وشدد جاويش أوغلو على أن منظومات "إس-400" الصاروخية روسية الصنع التي ستقتنيها أنقرة من موسكو، وهي سبب الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة، لا تشكل أي خطر على حلف الناتو وتخدم مصالح أنقرة الدفاعية حصرا.

وسبق أن أقيمت في ولاية تكساس الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري مراسم احتفالية بمناسبة تسليم أول مقاتلة "إف-35" إلى أنقرة، لكن مسؤولا في اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية أعلن لوكالة "نوفوستي" الروسية أن تلك الطائرات لن تغادر الولايات المتحدة حتى نوفمبر 2019 لتدريب الطيارين الأتراك.

المصدر: وكالات