تعديل قانون أمريكي قد يمنع تركيا من الحصول على "إف 35"

أقرت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلا قانونيا قد يمنع تركيا من الحصول على طائرات "إف 35" الأمريكية.

ويحاول أعضاء في الكونغرس الأمريكي من خلال هذ التعديل الذي قد يدخل على قانون متعلق بتمويل برامج التعاون مع الجهات الأجنبية، التأثير على تركيا لكي تتخلي عن شراء أنظمة "أس 400" الروسية للدفاع الجوي.

وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولن، الذي أيّد التعديل، إن "حصول تركيا على المنظومتين ("أس 400" و"إف 35" في آن واحد) سيسمح للروس بتقييم قدرات "إف 35" بسهولة أكثر ورصد واستغلال نقاط ضعفها. وهذا غير مقبول".

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جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى في الناتو قد أعربت عن قلقها إزاء شراء تركيا لأنظمة "أس 400"، فيما أكدت أنقرة عزمها المضي قدما إلى الأمام بتنفيذ الصفقة الموقعة مع موسكو.

ويتعين أن يصادق على التعديل القانوني مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي وأن يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب، كي يدخل حيز التنفيذ.

ويأتي ذلك بعد المراسم الرسمية لتسليم أولى الطائرات "إف 35" لتركيا، والتي جرت داخل مقر شركة "لوكهيد مارتن" في مدينة فورت ويرث بولاية تكساس الأمريكية.

المصدر: رويترز