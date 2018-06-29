بومبيو يتهم خامنئي بزعزعة أمن الخليج ويدعو لمحاسبته

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى محاسبة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، متهما إياه بـ"زعزعة أمن دول الخليج، وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني".

وقال وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على صفحته في "تويتر": "يجب محاسبة آية الله علي خامنئي على زعزعة أمن الخليج وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني".

وأضاف أن "دعم إيران للحوثيين لا يسمح فقط بالهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بل يخاطر أيضا بزيادة الأزمة الإنسانية الهائلة في اليمن".

#Iran’s support for Houthis in Yemen not only enables attacks on Saudi Arabia & UAE, but also risks increasing Yemen's already massive humanitarian crisis. Ayatollah Khamenei must be held accountable for destabilizing Gulf's security & prolonging suffering of the Yemeni people. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 28 июня 2018 г.

وتتهم دول الخليج العربية وعلى رأسها السعودية، إيران بالتدخل في شؤونها، وبدعم جماعة "أنصار الله" وتزويدهم بالصواريخ، التي يطلقونها على السعودية، وهو ما تنفيه طهران.

وتواجه إيران تحديات ومشكلات اقتصادية كبيرة، بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على خلفية برنامجها النووي والصاروخي، وارتفاع معدلات البطالة وسعر صرف عملتها.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق الحكومة الإيرانية "بإهدار موارد المواطنين من خلال مغامراتها في سوريا ودعمها لحزب الله وحماس والحوثيين وتطوير برنامجها النووي".

هذا وقد أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشهر الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

المصدر: وكالات