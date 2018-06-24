بومبيو يحذر إيران من "حنق العالم" إذا ما حازت السلاح النووي

حذرت الخارجية الأمريكية إيران من محاولة حيازة أسلحة نووية، من أنها ستواجه "غضب العالم كله" في حال ذلك، مشيرة إلى أن هذا الغضب لن يرتبط بعمل عسكري ضدها.

وقال بومبيو خلال حديث لقناة "إم.إس.إن.بي.سي" الإخبارية: "ليس من مصلحة إيران محاولة حيازة أسلحة نووية أيا كان مصير الاتفاق النووي معها.. آمل أن يفهموا أنهم إذا أخذوا في تكثيف برنامجهم النووي فإن حنق العالم كله سينصب عليهم".

وتابع: "إذا حاولوا إنشاء زوج إضافي من أجهزة الطرد المركزي، فإن هذا أمر سيختلف تماما عن أن يبدؤوا الانتقال إلى برنامج للأسلحة النووية، لأن ذلك سيلاقي رفض العالم كله وسنجد أنفسنا في النهاية على طريق لا أعتقد أنه سيخدم مصالح إيران".

وأوضح أن هذا الغضب لا يعني عملا عسكريا، وقال: "عندما أقول الحنق، لا تخلط ذلك بالعمل العسكري.. وعندما أقول الحنق، فأنا أقصد العار الأدبي والقوة الاقتصادية التي قد تسقط عليهم، هذا ما أتحدث عنه. لا أتحدث عن العمل العسكري هنا، وآمل حقا في ألا يكون الأمر كذلك أبدا، وهذا لا يخدم مصالح أي طرف" من الأطراف.

كما عبّر عن أمله في ألا تكون هناك ضرورة لاستخدام القوة من جانب الولايات المتحدة ضد طهران.

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وفي الإجابة عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستفعل كل ما في وسعها لمنع إيران من حيازة الأسلحة النووية، قال: "كان الرئيس ترامب بعيدا عن أي غموض في تصريحاته التي أكد فيها أن إيران لن تتمكن من حيازة السلاح النووي".

المصدر: وكالات