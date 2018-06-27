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وزير الخارجية الأمريكي: العالم يسمع أصوات المتظاهرين الإيرانيين

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وزير الخارجية الأمريكي: العالم يسمع أصوات المتظاهرين الإيرانيين
Reuters
وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعمه للإيرانيين الذين يتظاهرون ضد حكومتهم، والتي اتهمها بـ"الفساد والظلم وعدم الكفاءة".

وقال بومبيو في بيان: "الشعب الإيراني يطلب أن يشارك قادته ثروة البلاد، ويلبون حاجاته المشروعة.. العالم يسمع أصواتهم".

وأضاف: "تهدر الحكومة الإيرانية موارد المواطنين من خلال مغامراتها في سوريا ودعمها لحزب الله وحماس والحوثيين، أو طموحاتها لتطوير برنامجها النووي من دون مبرر.. هي بذلك ستساهم في زيادة معاناة الإيرانيين، إذا استمرت على هذا المنوال".

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وتؤكد الإدارة الأمريكية أنها تسعى فقط إلى "تغيير سلوك النظام، وإنهاء دوره المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط.

وتواجه حكومة طهران استياء متناميا بسبب الاضطرابات الاقتصادية، التي أدت منذ أشهر إلى تسارع تدهور العملة الإيرانية في السوق الموازية منذ أن انسحب دونالد ترامب في مايو الماضي، من الاتفاق الدولي حول ملف طهران النووي، وأعلن تشديد العقوبات الاقتصادية عليها.

المصدر: رويترز

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