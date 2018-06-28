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إسرائيل تحصن مفاعلاتها النووية تحسبا لهجوم إيراني

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إسرائيل تحصن مفاعلاتها النووية تحسبا لهجوم إيراني
AFP /JACK GUEZ
مفاعل ديمونة
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أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية اتخذت سلسلة خطوات بغية حماية مفاعلاتها النووية من هجمات صاروخية محتملة.

وذكرت الصحيفة أن الهيئة تحصن مفاعلين نوويين في ديمونة جنوب البلاد ونحال سوريك وسطها في ظل التقييمات التي تتحدث بأن إيران و"حزب الله" وضعاهما أهدافا مفضلة لهجمات صاروخية.

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ونقلت الصحيفة عن أعضاء للهيئة لم تسمهم قولهم إن هجوما صاروخيا يضرب مفاعلا إسرائيليا سيكون إنجازا دعائيا كبيرا لإيران و"حزب الله"، لكنه لن يعرّض الإسرائيليين للخطر.

وتابع قائلا إن هجوما كهذا سيولد بالضبط حالة من الخوف بين المواطنين، ولذلك تستعد السلطات لتفسير الوضع بشكل صحيح ودقيق للجمهور.

المصدر: هآرتس

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