تل أبيب: إيران مصدر جميع المشاكل في الشرق الأوسط

وصف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون إيران، بأنها القوة الأساسية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

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وقال دانون في بيان نشره قبيل اجتماع مجلس الأمن تحت عنوان "الاستعراض الشامل للوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أمس الاثنين: "لا شك في أن المصدر الرئيس لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط هو إيران، فمن سوريا إلى اليمن، وفي المنطقة بأكملها يزرع النظام الإيراني العنف وسفك الدماء، ويدعم الإرهاب في كل بلد تقريبا".

وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يدرك أن الخطوة الأولى نحو الأمن والاستقرار في منطقتنا تتمثل في مواجهة النظام الإيراني بلا مساومة أو مهاودة".

يذكر أن إسرائيل تعتبر وجود ما تصفه بالعناصر الإيرانية والموالية لطهران في البلدان المجاورة، ولاسيما في سوريا ولبنان، إضافة إلى ترسانتها العسكرية، تهديدا وجوديا للدولة العبرية.

المصدر: نوفوستي