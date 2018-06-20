نتنياهو يهدد غزة ويتوعد إيران

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشديد الرد على "الاعتداءات التي تنطلق من قطاع غزة، كما أكد أن إسرائيل ستواصل العمل على منع تموضع إيران في سوريا.

وصرح نتنياهو خلال مراسم تخريج فوج عسكري جديد جنوب البلاد بأن "الرد الإسرائيلي على الاعتداءات المنطلقة من قطاع غزة سيشتد وفقا للضرورة"، حسبما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلي.

وأضاف: "اننا مستعدون لكل سيناريو، وحري بأعدائنا ان يدركوا ذلك من الآن".

وبشأن إيران، أكد نتنياهو أن إسرائيل تعمل على "منع تموضع إيران والمنظمات التي تدور في فلكها في سوريا"، مضيفا أن إسرائيل "لن تدع من يدعو إلى إبادتها بتحويل سوريا الى قاعدة هجومية ضدنا" وأن "القبضة الفولاذية لجيش الدفاع تضرب وستضرب بقوة كل من يسعى للمس بنا".

من جانبها، دعت وزيرة العدل اييليت شاكيد (حزب البيت اليهودي) إلى تشديد الرد على إطلاق الطائرات الورقية الحارقة، مضيفة أن شأنها شأن أي قنبلة أو قذيفة صاروخية وأن المناطق المحروقة في محيط قطاع غزة تبرهن على ذلك.

وحذرت الوزيرة من أن "الأوضاع الأمنية قد تتفاقم إن لم ترد إسرائيل بالقوة".

بينيت يدعو للتعامل مع مطلقي الطائرات الورقية على أنهم إرهابيون

من جهة أخرى، دعا رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير نفتالي بينيت إلى التعامل مع مطلقي الطائرات الورقية الحارقة على أنهم إرهابيون، معتبرا أن الطائرات الورقية الحارقة "ليست لعبة أطفال وانما أداة قتل".

وأضاف بينيت أن "من يطلق هذه الطائرات ليسوا أطفالا في الثامنة من العمر"، مشيرا إلى أن سقوط طائرة ورقة ناسفة في روضة أطفال قد تجلب كارثة.

وأكد أنه سيواصل متابعة هذا الموضوع الى حين انتهاج إسرائيل سياسة جديدة، ألا وهي إطلاق النار صوب من وصفهم بـ "الإرهابيين".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي