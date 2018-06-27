 
مباشر

الحكم بالسجن على أرملة ميلوسيفتش

أخبار العالم

الحكم بالسجن على أرملة ميلوسيفتش
AFP KOCA SULEJMANOVIC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfm2

أصدرت المحكمة الصربية العليا حكما بالسجن عاما واحدا على أرملة الرئيس اليوغوسلافي الراحل، سلوبودان ميلوسوفيتش.

إقرأ المزيد
احتدام الصراع على صلاحيات "حظر الكيميائي"

أعلنت وكالة أسوشيتد برس عن صدور الحكم صباح اليوم، الأربعاء 27 يونيو، من المحكمة العليا في بلغراد، التي اعتبرت ميريان (ميرا) ماركوفيتش، أرملة الزعيم الراحل، مذنبة في التهمة الموجهة إليها باستغلال السلطة عام 2000، وبناء على ذلك حكمت عليها غيابيا بالسجن لمدة عام واحد.

وكانت ماركوفيتش قد غادرت صربيا في فبراير عام 2003، وأدرجت على قائمة المطلوبين جنائيا عام 2005، وهي الآن تعيش في الاتحاد الروسي، وحصلت هي ونجلها على اللجوء السياسي في روسيا عام 2006.

المصدر: إنترفاكس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة لمباريات اليوم من مونديال روسيا 2018 مع الكابتن فراس الخطيب وتوقعات مورينيو
"كاتيوشا" اللاتينية في الشوارع الروسية