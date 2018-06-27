احتدام الصراع على صلاحيات "حظر الكيميائي"

طرحت 5 دول تعديلات على المشروع البريطاني الهادف إلى توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يستعد مؤتمر الدول الأعضاء في معاهدة حظر الكيميائي للتصويت عليه اليوم في لاهاي.

وقال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي غيورغي كالامانوف الذي يرأس الوفد الروسي في المؤتمر، أن أول من طرح تعديلا هي كازاخستان، ثم تلتها فنزويلا وإيران وبيلاروس، وبورندي.

وترى روسيا أنه في حال تمرير المشروع البريطاني كما هو دون تعديلات، بما يتضمنه من الدعوة لتفويض "حظر الكيميائي" بالحق في تحديد الطرف المسؤول عن شن الهجوم الكيميائي، فإن ذلك سيشكل سابقة خطيرة في نقل صلاحيات حصرية لمجلس الأمن الدولي إلى منظمة أخرى.

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ورفض كالامانوف التعليق على إمكانية التصويت على المشروع الروسي الصيني المشترك الرامي إلى تعزيز تفويض "حظر الكيميائي"، مشيرا إلى أن "الحديث عن ذلك سابق لأوانه".

وحسب نص المشروع الذي اطلعت وكالت "تاس" الروسية عليه، تقترح موسكو وبكين لـ"حظر الكيميائي" تعزيز القدرات التقنية لبعثاتها فيما يتعلق بالتحقيق في الحوادث الكيميائية وتقديم المساعدة للدول المتضررة.

المصدر: تاس