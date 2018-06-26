البعثة الروسية لدى "حظر الكيميائي": لندن تريد تحويل المنظمة من فنية إلى "ادعاء عام"

أكدت بعثة روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن عرض لندن إدخال تغييرات على المنظمة يهدف إلى تحويلها من منظمة فنية إلى "هيكلية ادعاء عام" ما يهدد بتقويض نظام عدم الانتشار ذاته.

وجاء ذلك على لسان رئيس البعثة الروسية، خلال مؤتمر خاص للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، غيورغي كالامانوف.

وقال كالامانوف: "هناك محاولات تبذل ليست مفهومة لنا تماما، لتحويل الوظائف الفنية البحتة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى وظائف غير مسندة إليها (تحديد المسؤولية عن الحوادث الكيميائية).. الحديث يدور عن تحويلها إلى منظمة شبه نيابية (ادعاء عام) وشُرَطِيَّة وطب شرعي قضائي".

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وأضاف أن "مشروع القرار الذي اقترحته بريطانيا، يعتبر تدخلا مباشرا في الامتيازات الحصرية لمجلس الأمن، ويؤدي إلى تقويض سلطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية برمتها".

ودعا كالامانوف المشاركين في المؤتمر، إلى "التفكير في عواقب هذه الإجراءات"، متسائلا: "هل سيترتب على ذلك خلل في عمل أنظمة عدم الانتشار العالمية أو إلغاء للنظام الأمني الدولي بأكمله"؟

المصدر: تاس