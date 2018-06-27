187 نائبا يطالبون روحاني بتغييرات في الحكومة الإيرانية

من المقرر أن يدلي الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء كلمة يوجهها لشعبه، وسط أنباء عن تغييرات في الحكومة حسب ما أفاد به المكتب الرئاسي الإيراني.

وذكر مراسلنا أن 187 نائبا في البرلمان وقعوا الأربعاء على رسالة رسمية موجهة للرئيس روحاني يطالبونه بإيجاد تغيير في بنية الحكومة.

واعتبر روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء أن العقوبات الأمريكية الجديدة جزء من "حرب نفسية واقتصادية وسياسية" ضد بلاده، مضيفا أن واشنطن ستدفع ثمنا باهظا لتصرفاتها.

هذا وتشهد العاصمة الإيرانية موجة احتجاجات على غلاء الأسعار وسوء الأوضاع الاقتصادية.

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وأدى الهبوط الحاد للعملة الإيرانية أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السيارات والعقارات والسلع وخصوصا المستورد منها.

المصدر: RT