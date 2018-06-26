اعتقالات جديدة في تركيا بقضية غولن

ذكرت وكالة الأناضول أن السلطات التركية حررت مذكرات اعتقال بحق 132 شخصا في إطار عملية على مستوى البلاد تستهدف أنصار رجل الدين فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.

وأوضحت الوكالة أن السلطات أمرت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء باعتقال 30 من أفراد حرس السواحل والبحرية بسبب الاشتباه بصلتهم بشبكة غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وذكرت أن السلطات أمرت باعتقال مئة وشخصين، منهم جنود وأفراد أمن في 23 إقليما في عمليات منفصلة.

وجاءت هذه العمليات بعد يومين من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي فاز فيها الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية وحلفاؤه القوميون بالأغلبية.

وتقوم السلطات بمثل هذه العمليات بشكل دوري ضد أنصار غولن منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو تموز 2016، وذلك في إطار حالة الطوارئ التي تقيد بعض الحريات وتمدد فترات احتجاز المشتبه بهم.

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ودعا مصطفى كالايجي نائب رئيس حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ نحو عامين لـ"بعض الوقت".

وأكد متحدث الحكومة التركية بكر بوزداغ أمس الاثنين أن أردوغان الذي أشار إلى ضرورة رفع حالة الطوارئ حريص على هذه القضية، وأن الحكومة ستتخذ خطواتها في هذا الاتجاه بعد تحديد الإطار والجدول الزمني المناسبين.

المصدر: الأناضول + رويترز