تركيا: اعتقال حوالي 49 ألف شخص بتهمة العلاقة مع غولن

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو أن قوات الأمن قامت في عام 2017 باعتقال أكثر من 48.3 ألف شخص في تركيا، للاشتباه بعلاقتهم بحركة "فيتو" التابعة للمعارض فتح الله غولن.

ونقلت صحيفة "حريت" التركية عن الوزير قوله، "حتى هذه الأرقام لا تعكس بما فيه الكفاية خطورة هذه القضية".

وتجدر الإشارة إلى أن محاولة انقلاب عسكري في تركيا وقعت في ليلة 16 يوليو 2016، ولكن خطط المتمردين باءت بالفشل الذريع، وتمكن أنصار الرئيس رجب طيب أردوغان من التصدي للإنقلابيين.

وجرت بعد ذلك حملة اعتقالات واسعة النطاق، وطرد الكثير من موظفي المؤسسات الحكومية والعامة، بعد أن اتهمت القيادة التركية أنصار فتح الله غولن (المقيم في الولايات المتحدة) بالوقوف خلف المحاولة. وتطالب السلطات التركية الجانب الأمريكي بتسليم غولن الذي أنكر وجود أية علاقة له بالانقلاب.

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المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين