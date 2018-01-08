تركيا تمدد حالة الطوارئ للمرة السادسة

أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية تمديد العمل للمرة السادسة بحالة الطوارئ السارية منذ محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز عام 2016.

وقال بكر بوزداق نائب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بأنقرة: "حالة الطوارئ التي تنتهي في الـ19 من يناير/كانون الثاني الجاري سيتم تمديدها مرة أخرى"..."المسألة ستكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمن القومي قبل أن تعرضها الحكومة على مجلس النواب".

وأضاف بوزداق أن إقرار الإجراء في مجلس النواب يعني تمديدا سادسا لحالة الطوارئ بعد الانقلاب الفاشل.

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وتشن السلطات التركية، التي تزيد حالة الطوارئ من صلاحياتها بشكل واسع، حملة شرسة ضد المؤيدين المفترضين للداعية التركي فتح الله غولن، الذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، بينما ينفي الأخير ذلك بشدة.

واستهدفت حملات التطهير معارضين مؤيدين للأكراد ووسائل إعلام معارضة للسلطة ومنظمات غير حكومية، أوقف خلالها أكثر من 55 ألف شخص وأقيل أكثر من 140 ألف آخرين.

المصدر: أ ف ب

هاشم الموسوي