مشاة البحرية الأمريكية تخسر أول "F-35"

أقرت قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) بخسارتها النهائية لمقاتلة من طراز "إف-35 لايتنتغ 2".

وأصيبت هذه الطائرة بحريق اندلع متنها بسبب خلل فني أثناء تحليق تدريبي في 27 أكتوبر من عام 2016 قرب قاعدة "بوفورت" الجوية بولاية كارولينا الشمالية شرق البلاد، لكن الطائرة تمكنت من الهبوط بسلامة.

وفي البداية قدرت تكاليف الإصلاح بنحو مليوني دولار، غير أن الفحوص اللاحقة أثبتت أن هذه التكاليف المتوقعة أعلى بكثير من ذلك، ما يفقد العمل على ترميم الطائرة أي جدوى اقتصادية.

ودفع ذلك القيادة إلى شطب الطائرة من الخدمة، لتصبح أول خسارة من هذا النوع لدى المارينز، ولم يتقرر بعد ما إذا كانت ستستخدم الطائرة كآلة تدريبية أو ستعرض بمتحف، حسبما أفاد موقع Marine Corps Times.

يذكر أن عددا من الدول تسعى لاقتناء "إف-35"، المعروفة بـ"الشبح"، وجعلها المقاتلة الأساسية في قوام قواتها الجوي، وبينها إسرائيل وتركيا وبريطانيا وأستراليا وكندا والنرويج والدنمارك وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية.

وفي الفترة الأخيرة واجهت صفقة بيع "إف-35" لتركيا مشاكل سياسية بسبب امتعاض في واشنطن من بعض سياسيات أنقرة الداخلية والخارجية.

المصدر: وكالات