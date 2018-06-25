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هكذا احتفل القطريون بفوز أردوغان!

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هكذا احتفل القطريون بفوز أردوغان!
Reuters Goran Tomasevic
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احتفل قطريون، مساء الأحد، تزامنا مع تهنئة أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

ونشر رجل الأعمال القطري، عادل علي بن علي، صورة لفندق "شيراتون" الدوحة وهو يتزين بعلم تركيا، وعلق عليها قائلا: "علم تركيا على شيراتون الدوحة احتفالا بفوز أردوغان في الانتخابات التركية".

في حين تداول نشطاء مقطعا لمواطن قطري في أعرق أسواق الدوحة، يقوم بتوزيع الحلوى والكنافة على المارة احتفاء بنصر أردوغان. 

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جدير بالذكر أن نتائج فرز أكثر من 98 % من أصوات الناخبين الأتراك، قد أظهرت حصول أردوغان على 52.5% من مجموع المصوتين، فيما حصل أبرز منافسيه محرم إنجه على 30.7%.

أما فيما يتعلق بالانتخابات النيابية، فقد حصل تحالف "الشعب" الذي يقوده حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على أكثر من 53.5%، فيما حصل أقرب منافسيه تحالف الأمة على 34.1% من الأصوات.

المصدر وكالات

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