هكذا احتفل القطريون بفوز أردوغان!
احتفل قطريون، مساء الأحد، تزامنا مع تهنئة أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.
ونشر رجل الأعمال القطري، عادل علي بن علي، صورة لفندق "شيراتون" الدوحة وهو يتزين بعلم تركيا، وعلق عليها قائلا: "علم تركيا على شيراتون الدوحة احتفالا بفوز أردوغان في الانتخابات التركية".
علم #تركيا على شيراتون #الدوحه احتفالاً بفوز #اردوغان في #الانتخابات_التركيه_2018— عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) ٢٤ يونيو ٢٠١٨
:#تركيا_تنتصر#انتخابات_الرياسه_التركيهpic.twitter.com/0xZHp3aI2w
في حين تداول نشطاء مقطعا لمواطن قطري في أعرق أسواق الدوحة، يقوم بتوزيع الحلوى والكنافة على المارة احتفاء بنصر أردوغان.
محل حلويات عربي شهير في #سوق_واقف في العاصمة القطرية #الدوحة يوزع حلوى لمرتادي السوق الذي يعد أحد أبرز المعالم السياحية في #قطر بمناسبة فوز الرئيس التركي رجب طيب #اردوغان بالانتخابات الرئاسية | #تركيا#يحدث_الآنpic.twitter.com/oAj7XRMKql— هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) ٢٤ يونيو ٢٠١٨
علم..( قطر )..🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦— بوغانم (@hassanalishaq73) ٢٤ يونيو ٢٠١٨
في انتصار الرئيس اردوغان
بوسط تركيا pic.twitter.com/UeGMaRDeIx
جدير بالذكر أن نتائج فرز أكثر من 98 % من أصوات الناخبين الأتراك، قد أظهرت حصول أردوغان على 52.5% من مجموع المصوتين، فيما حصل أبرز منافسيه محرم إنجه على 30.7%.
أما فيما يتعلق بالانتخابات النيابية، فقد حصل تحالف "الشعب" الذي يقوده حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على أكثر من 53.5%، فيما حصل أقرب منافسيه تحالف الأمة على 34.1% من الأصوات.
المصدر وكالات