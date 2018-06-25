أول تهان عربية لأردوغان بفوزه الانتخابي

بعد أن أظهر فرز معظم الأصوات في الانتخابات الرئاسية التركية أمس الأحد فوز رجب طيب أردوغان بولاية جديدة، بدأت تتوالي عليه التهاني من مختلف بلدان العالم والعربية منها.

ووفقا لوكالة الأناضول، جاءت مساء أمس التهاني من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس السوداني عمر البشير، ونائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بأن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بعثوا ببرقيات التهنئة لأردوغان.

جلالة الملك المفدى يهنئ الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات الرئاسية | وكالة أنباء البحرين https://t.co/VuJtUcMKiC — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) June 24, 2018

بدورهما، هنأ وزيرا خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وفلسطين رياض المالكي، نظيرهما التركي مولود جاويش أوغلو بفوز أردوغان، وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة.

ومن لبنان، تلقي أردوغان تهنئة من رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق نجيب ميقاتي، كما هنأه وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي.

وهنأ عدد من زعماء الحركات والمنظمات الإسلامية أردوغان بفوزه، بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ورئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي.

المصدر: وكالات