زعماء ووزراء يهنئون أردوغان بفوز ائتلافه قبل إعلان النتائج

هنأ عدد من الزعماء والوزراء من مختلف الدول الرئيس التركي رجب أردوغان وتحالفه بعد تصدرهما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، قبل إعلان النتائج النهائية.

وجاءت التهاني للمسؤولين الأتراك أثناء فرز الأصوات، فقد هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر مكالمة هاتفية أردوغان، بـ"نجاح العملية الديمقراطية التركية، وفوزه في الانتخابات الرئاسية"، متمنيا لتركيا مزيدا من التقدم والنجاح والاستقرار.

#عاجل | الرئيس الفلسطيني يهنئ #أردوغان بنجاح العملية الديمقراطية وفوزه بالانتخابات الرئاسية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 24 июня 2018 г.

كذلك هنأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أردوغان على نجاحه في الانتخابات.

كما هنأ وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوسياس ووزير الخارجية الغيني مامدي توري، في اتصالين هاتفيين، نظيرهما التركي مولود جاويش أوغلو بالنجاح الذي حققه حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات.

#عاجل | وزير الخارجية الغيني مامدي توري يهنئ نظيره التركي مولود جاويش أوغلو هاتفيا بالنجاح التي أحرزه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 24 июня 2018 г.

وكذلك وجه ورئيس وزراء المجر، ورئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش التهاني لأردوغان بفوزه بولاية جديدة

كما هنأ الرئيس الباكستاني ممنون حسين الرئيس التركي بالفوز في الانتخابات.

المصدر: الأناضول

علي الخطايبة