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استطلاع: شعبية ماكرون في انخفاض

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استطلاع: شعبية ماكرون في انخفاض
Reuters STEPHANE MAHE
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هبط مستوى تأييد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفترة الأخيرة ليصل الشهر الحالي إلى 40% حسب استطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي لدراسة الرأي العام IFOP.

وأشار الاستطلاع الذي نشرت نتائجه مجلة Le Journal du Dimanche، إلى أن هذا المؤشر يساوى الحد الأدنى الذي سجله مستوى تأييد ماكرون في أغسطس الماضي، مع أن ذلك يفوق مؤشرات التأييد لكل من سلفيه فرانسوا هولاند (26%) ونيكولا ساركوزي (36%) بعد سنة من بدء الولاية.

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ومن اللافت، أن نسبة غير الراضين عن أداء ماكرون بلغت رقما قياسيا منذ توليه السلطة بواقع 58%.

وحسب المجلة، فأن هبوط شعبية ماكرون يعكس الإحساس بوجود نوع من الاحتقار لعامة المجتمع لدى الرئيس، حيث ذكر المستطلعون سياساته المواتية للأثرياء والنخبة، والمقوضة للخدمات العامة "ما يغذي شعور المواطنين بالانفصال عن رئيس الدولة".

المصدر: وكالات

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