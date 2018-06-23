 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: مقتل 5 جنود سوريين وإصابة 19 آخرين بهجوم "النصرة" على قريتين في ريف السويداء

تغريم رئيس الوزراء الكندي لكتمان تلقيه نظارة شمسية أهديت إليه

أخبار العالم

تغريم رئيس الوزراء الكندي لكتمان تلقيه نظارة شمسية أهديت إليه
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kevu

تم تغريم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بمبلغ قدره 100 دولار بسبب عدم تصريحه في غضون مدة أقصاها شهر واحد، بتلقيه نظارة شمسية أهديت إليه.

وقالت قناة "سي بي سي" التلفزيونية، إن الغرامة فرضت من قبل مكتب ماريو ديون مفوض الأخلاق وتضارب المصالح، الذي يمثل هيئة رقابية في البرلمان الكندي.

وأشار المكتب، إلى أن رئيس الوزراء جاستين ترودو لم يصرح بتلقيه هدية تزيد قيمتها على 200 دولار، خلال 30 يوما من قبولها. 

إقرأ المزيد
ترودو: فصل الأطفال عن عائلاتهم غير مقبول

وأوضح السكرتير الصحفي لترودو، أن الأمر لا يتعلق بالفساد بل وقع "نتيجة لخطأ إداري، حيث لم يتم ملء النماذج الضرورية لذلك في غضون 30 يوما".

المصدر: وكالات

ادوارد سافين

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بتقنية 360 درجة.. ترقب وآمال في صفوف المشجعين في انتظار نتيجة مباراة تونس وبلجيكا بمونديال روسي
شاهد بتقنية 360 درجة.. ترقب وآمال في صفوف المشجعين في انتظار نتيجة مباراة تونس وبلجيكا بمونديال روسي