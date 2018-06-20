ترودو: فصل الأطفال عن عائلاتهم غير مقبول

انتقد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو ممارسات الولايات المتحدة تجاه المهاجرين، معتبرا فصل الأطفال عن عائلاتهم أمرا غير مقبول.

وقال ترودو للصحفيين اليوم الأربعاء: "ما يحدث في الولايات المتحدة غير مقبول. لا أستطيع أن أتصور ما تعيشه هذه العائلات. من الواضح أن هذه ليست طريقة العمل المتبعة في كندا".

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وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب سياساتها تجاه أطفال المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم فصلهم عن العائلات واحتجازهم في مراكز خاصة.

وأصبح موضوع الهجرة نقطة خلاف أخرى بين كندا والولايات المتحدة، إلى جانب ملفات التجارة، وخاصة قضية الرسوم الأمريكية وموقف واشنطن من اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية (نافتا).

المصدر: رويترز