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أوكرانيا طالبت وبلومبرغ وافقت على إعادة تلوين الخريطة مع القرم

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أوكرانيا طالبت وبلومبرغ وافقت على إعادة تلوين الخريطة مع القرم
Sputnik
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طالبت سفارة أوكرانيا في واشنطن وكالة بلومبرغ بتعديل خريطتها التي لا تشير إلى انتماء شبه جزيرة القرم لأوكرانيا.

وقالت السفارة، إن شبه الجزيرة "جزء من أوكرانيا" و"يجب أن تكون مطلية باللون الأصفر".

وقبل ذلك، نشرت بلومبرغ خريطة للعالم لم تشر فيها إلى انتماء شبه جزيرة القرم الروسية، ولم تلونها بلون الأراضي الروسية أو الأوكرانية.

وفي خريطة العالم، المنشورة على حساب الوكالة في تويتر، جرت الإشارة إلى الانتخابات في البلدان النامية.

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وظهرت أوكرانيا ملونة بالأصفر وهو ما يعني أن الانتخابات في البلاد ستجري في 2019.

وأما روسيا على الخريطة، فقد تم تلوينها باللون الرمادي الداكن، مما يدل على أن الانتخابات جرت هناك وتركت الوكالة، القرم باللون المحايد الرمادي الفاتح.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين

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