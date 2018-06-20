لأول مرة.. مجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية يجتمع في القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن اجتماع أعضاء مجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية، سيعقد هذه المرة في مدينة سيفاستوبول بالقرم، اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الدفاع، سيرغي شويغو.

وقالت الوزارة في بيان إن "الزملاء (الأعضاء) سينظرون في اقتراحات حول توضيح مهام محفظة الطلبيات العسكرية لعام 2018 ولفترة عامي 2019-2020".

وسيشارك في أعمال المجلس قيادة القوات المسلحة الروسية، ورئيس جمهورية القرم سيرغي اكسيونوف، ومحافظ سيفاستوبول، دميتري أوفسيانيكوف، وممثلون عن مجمع الصناعة الحربية.

وأوضح البيان أن إحدى القضايا المدرجة على جدول الأعمال، هي الخطة الانتقالية لاستخدام وزارة الدفاع منصات الأجهزة والبرمجيات المحلية الموحدة والمعدات العسكرية الخاصة في التسلح.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن محفظة طلبيات وزارة الدفاع الروسية لعام 2018 ستبلغ نحو 1.5 ترليون روبل (حوالي 29 مليار دولار)

تجدر الإشارة إلى أن شبه جزيرة القرم عادت إلى روسيا بعد الاستفتاء الذي جرى فيها يوم 16 مارس عام 2014.

المصدر: وكالات