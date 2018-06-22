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القضاء الأوكراني يمدد احتجاز ناديجدا سافتشينكو

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القضاء الأوكراني يمدد احتجاز ناديجدا سافتشينكو
AFP GENYA SAVILOV
ناديجدا سافتشينكو في قاعة المحكمة في كييف
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قضت إحدى محاكم العاصمة الأوكرانية كييف، بتمديد فترة حجز النائب في البرلمان (الرادا) ناديجدا سافتشينكو لغاية الثالث عشر من يوليو المقبل.

وقال رئيس الجلسة: "المحكمة تنظر في طلب محامي الدفاع عن سافتشينكو، رفض التغيير في الإجراءات الوقائية"، وقام بعدها برفع الجلسة.

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وتتهم سافتشينكو بالتخطيط للقيام بعمل إرهابي، والتواطؤ بهدف الإطاحة بالنظام الدستوري بالقوة، وكذلك تعريض حياة رجال الدولة للخطر.

من جهته، أعلن المدعي العام الأوكراني يوري لوتسينكو، في وقت سابق، أن ناديجدا وزعيم حركة "الضباط" فلاديمير روبين، المعتقل أيضا، "كانا يحضران لعمل إرهابي واسع" في قلب العاصمة كييف، الأمر الذي تنفيه سافتشينكو.

المصدر: تاس

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