سافتشينكو لإعضاء الرادا: "بوم! هل ارتعبتم"؟

حظي فيديو يظهر النائب في البرلمان الأوكراني ناديجدا سافتشينكو، وهي تقف أمام جدارية لقاعة الاجتماعات الرئيسية في "الرادا"، وبعدها تقول فجأة: "بوم .. هل ارتعبتم"؟ بانتشار واسع.

واعتبرت تاتيانا بروتورتشينكو الناطقة الإعلامية باسم سافتشينكو في مقابلة مع صحيفة "InfoResist" الأوكرانية، أن الفيديو "لا يمثل أي تهديد البتة".

وقالت: "الأطفال يستخدمون المسدسات البلاستيكية في ألعابهم، هل يعتبر هذا تهديدا أيضا؟ لا يجب البحث عن تفسيرات أخرى، هي أصلا غير موجودة.. الهدف من الفيديو واضح ومعبر عنه في الفيديو".

وأضافت، "كل ما يجري في أروقة البرلمان سخيف".

وأشارت السكرتيرة الإعلامية لسافتشينكو، إلى أن الجميع يتصرفون بغرابة، ذلك أنهم بعيدون عن الواقع.

وأعلن النائب العام الأوكراني يوري لوتسينكو، أن لدى المحققين أدلة "لا تقبل الشك"، في أن عضو البرلمان سافتشينكو كانت تخطط للقيام بعمل إرهابي داخل أروقة الرادا.

وطالب لوتسينكو باستدعائها للتحقيق، وإصدار مذكرة بالقبض عليها.

وردت سافتشينكو، من جهتها، أنه في أوكرانيا "فقط الكسول لم يفكر في تفجير مبنى الرئاسة أو البرلمان".

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وكانت وسائل الإعلام، ذكرت أن عضو الرادا حضرت إلى مبنى البرلمان حاملة سلاحا وقنابل يدوية، الأمر الذي أدى إلى طردها من القاعة.

ولم يتمكن حراس البرلمان من تأكيد المعلومات، بالنظر إلى أنها تتمتع بالحصانة الدبلوماسية ما منعهم من تفتيشها.

وصرحت سافتشينكو لاحقا، أنها "تحمل مسدسا منح لها تكريما لها".

المصدر: نوفوستي