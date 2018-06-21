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محتج يثير حفيظة ترامب بشعره الطويل!

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محتج يثير حفيظة ترامب بشعره الطويل!
Sputnik
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شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجمع جماهيري في ولاية مينيسوتا حول الهجرة، وخلال إلقائه كلمته قاطعه بعض المتظاهرين الذين أوعز ترامب لحرسه بطردهم من المكان.

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وبعد أن تمكن أحد المتظاهرين من قطع كلمة دونالد ترامب لفترة وجيزة، صرخ ترامب بالحرس: "اطردوه من هنا. هل هذا رجل أم امرأة؟ لا يمكنني أن أفهم ذلك إنه يحتاج إلى حلاقة شعره".

المتظاهرون، احتجوا على ممارسات ترامب في سياسة الهجرة لبلاده، حيث اضطر مؤخرا للتوقيع على مرسوم يلغي ممارسة فصل العائلات من المهاجرين غير الشرعيين.

وبسبب سياسة "عدم التسامح" المعلنة في أبريل الماضي، توجب على السلطات أن تقوم باحتجاز الأسر التي تعبر الحدود الأمريكية بشكل غير مشروع وطرد البالغين من أفرادها، وإرسال أطفالهم إلى مراكز احتجاز خاصة، وتم مؤخرا احتجاز أكثر من ألفي طفل بهذه الطريقة.

وأثارت ممارسات السلطات الأمريكية انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع الدولي.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين



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