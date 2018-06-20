ترامب يأمر بعدم فصل أطفال المهاجرين عن أسرهم

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أمرا تنفيذيا يقضي بوقف ممارسة فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم خلال فترة نظر سلطات الولايات المتحدة في قضاياهم .

وقال ترامب، خلال مراسم توقيع الوثيقة في البيت الأبيض: "هذه الوثيقة من شأنها إبقاء الأسر ملتئمة بالتزامن مع ضمان أن حدودنا ستكون قوية جدا".

وكان ترامب قد ذكر في وقت سابق خلال اجتماع عقده في البيت الأبيض مع مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزب الجمهوري: "إن التعاطف موجود لدينا، ونريد بقاء الأسر ملتئمة، وهذا الأمر مهم جدا. وسأوقع شيئا يضمن ذلك".

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن ترامب سيوقع قانونا سيتيح احتجاز المهاجرين غير الشرعيين مع أولادهم على الحدود لمنع فصل أفراد الأسر عن بعضهم بعضا.

ويواجه الرئيس الأمريكي وفريقه انتقادات شديدة اللهجة بسبب سياسته الخاصة بمجال الهجرة لا سيما الإجراءات الخاصة بفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم على الحدود الأمريكية المكسيكية وسط تصاعد الغضب داخل بلاده وخارجها.

ويكرر ترامب وفريقه منذ عدة أيام أنهم لا يفعلون سوى تطبيق القانون وأن الأمر يحتاج إلى تدخل الكونغرس لتعديل التشريعات المناسبة ولإنهاء فصل الأسر عن بعضها.

وكان زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس النواب التابع للكونغرس، بول ريان، أعلن في وقت سابق من الأربعاء أنه سيعرض للتصويت غدا الخميس مشروع قانون ينهي عمليات فصل أفراد أسر المهاجرين الذين يجتازون الحدود خلسة عن بعضهم ومن شأنه أن "يحل" مشكلة القاصرين الذين يصلون دون أوراق ثبوتية إلى الولايات المتحدة.

المصدر: تاس + أ ف ب + رويترز