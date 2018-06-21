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بكين: مستمرون في التعاون مع طهران رغم عقوبات واشنطن

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بكين: مستمرون في التعاون مع طهران رغم عقوبات واشنطن
Sputnik
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة الصينية هاو فين، أن بلاده ستواصل العلاقات الاقتصادية التجارية مع إيران، غير آبهة بالعقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على طهران.

وأضاف: "تحافظ الصين وإيران باستمرار على علاقات تجارية واقتصادية طبيعية ونحن نعارض دائما العقوبات الأحادية. سنواصل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية  التجارية الطبيعية مع إيران دون انتهاك التزاماتنا الدولية".

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وأضاف، أن بيانات الجمارك الصينية تفيد بأن حجم التبادل التجاري بين الصين وإيران، قد بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 13.21 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

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