بكين: مستمرون في التعاون مع طهران رغم عقوبات واشنطن

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة الصينية هاو فين، أن بلاده ستواصل العلاقات الاقتصادية التجارية مع إيران، غير آبهة بالعقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على طهران.

وأضاف: "تحافظ الصين وإيران باستمرار على علاقات تجارية واقتصادية طبيعية ونحن نعارض دائما العقوبات الأحادية. سنواصل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية التجارية الطبيعية مع إيران دون انتهاك التزاماتنا الدولية".

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وأضاف، أن بيانات الجمارك الصينية تفيد بأن حجم التبادل التجاري بين الصين وإيران، قد بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 13.21 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين