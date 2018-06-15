بنك هندي يوجه ضربة موجعة لإيران

أفاد المدير المالي لمؤسسة النفط الهندية بأن شحنات النفط الإيراني للهند ستتأثر سلبا، بعد قرار بنك الدولة الهندي تعليق التعامل مع مدفوعات النفط الإيرانية اعتبارا من نوفمبر القادم.

وقال مسؤول في مؤسسة النفط الهندية، اليوم الجمعة إن "تحميل النفط سيتأثر ابتداء من نهاية أغسطس، في ظل الآلية الحالية ما لم ينشأ مسار دفع جديد".

ولم يرد بنك الدولة الهندي حتى الآن على طلبات للتعليق.

وتأتي هذه الخطوة من البنك الهندي، الذي تسيطر عليه الدولة، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي العالمي مع إيران في الـ8 من مايو، قائلا إنه سيعيد فرض عقوبات على طهران في غضون 180 يوما.

وتستخدم شركات التكرير المحلية بنك الدولة، أكبر بنوك البلاد، والبنك الأوروبي الإيراني، الذي يقع مقره في ألمانيا، لسداد مشتريات النفط الإيراني باليورو.

وفي ظل ذلك تعتزم "ريلاينس إندستريز" الهندية، مالكة أكبر مجمع تكرير في العالم، التوقف عن استيراد النفط من إيران، في حين بدأت "نايارا إنرغي"، التابعة لشركة "روس نفط" الروسية، بخفض مشترياتها اعتبارا من الشهري الحالي، حسبما تقول مصادر.

وكانت الهند، أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، من بين دول قليلة واصلت التجارة مع طهران في ظل العقوبات، لكنها خفضت وارداتها من الخام لنيل استثناء من العقوبات الأمريكية.

وتقول الهند إنها لا تمتثل للعقوبات الأمريكية لكن الشركات والبنوك، التي تربطها صلات بالنظام المالي الأمريكي، قد تتعرض لعقوبات إذا لم تمتثل.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي