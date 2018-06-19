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بوتين وترامب قد يلتقيان في أوروبا في يوليو

أخبار العالم

بوتين وترامب قد يلتقيان في أوروبا في يوليو
Sputnik
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في فيتنام عام 2017
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتم قبل قمة حلف الناتو المتوقع إجراؤها في بروكسل في 11-12 يوليو.

وذكرت صحيفة "واشنطن بريس" سابقا نقلا عن مصادرها الدبلوماسية أنه من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي  لقاء مع الرئيس الروسي في شهر يوليو في الفترة التي ستجري فيها قمة حلف الناتو. 

وحسب مصادر في الإدارة الأمريكية وجه الرئيس ترامب  دعوته للقاء بالرئيس الروسي بوتين خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة بينهما.

من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف سابقا إن الرئيسين الروسي والأمريكي بحثا فيينا كمكان للقائهما المحتمل خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة.

وطالب الرئيس ترامب سابقا من مساعديه بتنظيم اللقاء الثنائي مع بوتين بعد لقائهما في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في فيتنام عام 2017.

 المصدر: وكالات 

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