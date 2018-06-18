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ترامب: بعض المجرمين يستغلون الأطفال لدخول الولايات المتحدة

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ترامب: بعض المجرمين يستغلون الأطفال لدخول الولايات المتحدة
Reuters Yves Herman
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
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في رده على انتقادات موجهة إليه بسبب سياسته في مجال الهجرة، تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه لن يسمح "للمجرمين" باستغلال الأطفال للدخول إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "يجري استغلال الأطفال من قبل بعض أسوأ المجرمين في العالم كوسيلة للدخول إلى بلادنا".

وتابع ترامب متعهدا: "إن ذلك لن يحدث في الولايات المتحدة!".

وحمل ترامب، في تغريدة أخرى، الحزب الديمقراطي المسؤولية عن الأداء الأمريكي "الضعيف وغير الفعال" في قضيتي الأمن الحدودي والجرائم.

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وحث ترامب الأمريكيين على دفع الديمقراطيين إلى "البدء بالتفكير في مصير الناس الذين دمرتهم الجرائم الناجمة عن الهجرة غير الشرعية".

ودعا الرئيس الأمريكي مرتين عبر حسابه في "تويتر" إلى تغيير القوانين الأمريكية الخاصة بملف الهجرة.

وتأتي تغريدات ترامب ردا على تصريح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، الذي دعا رئيس الولايات المتحدة، في وقت سابق من الاثنين، إلى وقف الإجراءات التي تؤدي إلى فصل أبناء المهاجرين غير الشرعيين عن أهاليهم على الحدود الأمريكية الجنوبية.

المصدر: تويتر + RT

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