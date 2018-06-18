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الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى وقف فصل أبناء المهاجرين عن ذويهم

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الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى وقف فصل أبناء المهاجرين عن ذويهم
Reuters
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دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين الولايات المتحدة إلى وقف ممارسة فصل أبناء المهاجرين غير الشرعيين عن أهاليهم على الحدود الأمريكية الجنوبية.

وقال زيد رعد الحسين الاثنين في افتتاح الجلسة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة إنه قلق جدا بشأن القوانين التي اتخذت مؤخرا في الولايات المتحدة وتفرض العقاب على الأطفال على ما فعله ذووهم، مشيرا إلى أن حوالي 2000 طفل تم فصلهم عن عائلاتهم  قسرا خلال الأسابيع الستة الأخيرة. وذكر المفوض السامي بيان الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال الذي وصف إجراءات واشنطن على حدودها الجنوبية بـ"العنف المستباح ضد الأطفال" الذي "قد يؤدي إلى ضرر للصحة لا يعوض".

وقال الحسين: "أدعو الولايات المتحدة إلى وقف ممارسة فصل الأطفال عن ذويهم فورا وإلى إبرام اتفاقية حقوق الطفل على الأقل، ليكون الالتزام بأهم حقوق الأطفال أساسا للقوانين القومية بغض النظر عن الوضع القانوني لهؤلاء الأطفال".

يذكر أن جلسة مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ستجري من 18 يونيو حتى 6 يوليو في جنيف، لتصبح الأخيرة للمفوض السامي الحالي زيد رعد الحسين لانتهاء مدة ولايته.

المصدر: نوفوستي

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