الشائعات تنتشر بعد زلزال أوساكا والسلطات توضح

انتشرت في الإنترنت أنباء مختلفة تتحدث عن عواقب الزلزال القوي الذي ضرب اليوم الاثنين محافظة أوساكا غرب اليابان، فيما دعت السلطات سكانها للهدوء وإحكام العقل في تقدير هذه الإشاعات.

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فمثلا ظهرت في شبكات التواصل الاجتماعي صورة لحمار وحشي كتب تحتها أن هذا الحيوان هرب من حديقة الحيوانات المحلية بعد الزلزال. وعرضت صورة أخرى صدعا ضخما في قبة ملعب رياضي. كما انتشرت تحذيرات من أن المواطنين الأجانب، الذين لا تعد الزلازل ظاهرة عادية بالنسبة لهم، قد يقوموا بأعمال النهب والسرقة.

وبهذا الصدد دعت سلطات محافظة أوساكا السكان المحليين إلى عدم الترويج لهذه المعلومات غير المؤكدة، مضيفة أن كلا الصورتين مزورتان. أما التحذيرات المعادية للأجانب فوصفتها بالتمييز العنصري.

وشهدت محافظة أوساكا صباح اليوم الاثنين زلزالا قويا بقوة 6,1 درجة على مقياس ريختر. وتدل المعلومات الأخيرة على أن الزلزال أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 214 آخرين.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا