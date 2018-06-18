مقتل 3 أشخاص وإصابة المئات جراء زلزال في اليابان

قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 200 آخرين جراء زلزال قوي وقع يوم الاثنين، في محافظة أوساكا غرب اليابان، بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر.

ونقلت الوكالة عن الشرطة أنه توجد بين القتلى طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات سقط عليها جدار بالقرب من مسبح مدرسي بمدينة تاكاتسوكي، مضيفة أن رجلين لقيا مصرعهما أحدهما بمدينة أوساكا والثاني بمنقطة هيغاسيودوغافا.

A magnitude 6.1 earthquake hit Osaka in western Japan early Monday morning.

At least 3 people were killed and dozens were injured. pic.twitter.com/1EG5xelQy1 — Insight Reader (@Insightreaderr) ١٨ يونيو ٢٠١٨

وأضافت المصادر أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، وقع صباح الاثنين، مركزه يقع شمال محافظة أوساكا وعلى عمق 13 كيلومترا.

The chimney of a public bathhouse broke in half in the city of Hirakata in Osaka Prefecture due to the quake. The upper half fell onto an apartment building nearby. No injuries have been reported. pic.twitter.com/0RkmQSrgm7 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) June 18, 2018

وأدى الزلزال إلى توقف حركة القطارات، بما فيها القطارات السريعة. وتم إلغاء الرحلات الجوية في مطار أوساكا. كما تم قطع التيار الكهربائي عن 170 ألف منزل وشقة في محافظتي أوساكا وهيوغو، وقامت السلطات اليابانية بفتح مقر طوارئ للتعامل مع عواقب الزلزال.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا